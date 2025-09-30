Путин высказался о значении льготной ипотеки

В России льготная ипотека, поддерживая строительный рынок, носит социальный и экономический характер. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с зампредом Правительства Маратом Хуснуллиным, сообщает Кремль.

«Принятие решения о льготной ипотеке и социальный характер носит, и экономический», — сказал Путин, комментируя слова зампреда правительства о том, что кабмин проводит работу, направленную на поддержку льготной ипотеки, поддерживающей рынок.

Глава государства добавил, что строительный рынок необходимо поддерживать.

26 сентября сообщалось, что Минфин изучает возможность поднять ставку по семейной ипотеке после рождения первого ребенка до 12%. При этом ставку 6% намерены оставить для семей с двумя детьми, а с тремя детьми она может составить 4%. Замминистра финансов Иван Чебесков добавил, что при рождении третьего ребенка рефинансирование ипотеки будет проходить автоматически.

До этого сообщалось, что в Госдуме обсуждают снижение ставки по семейной ипотеке до 4% при рождении третьего ребенка, сообщил 19 сентября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В настоящее время ставка по семейной ипотеке составляет 6%.

Ранее в ГД предложили связать ставку участникам СВО по ипотеке со сроком службы.