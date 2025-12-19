На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что россиянки должны рожать как минимум двух детей

Путин: нужно добиться коэффициента рождаемости в два ребенка на женщину
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В России нужно добиться коэффициента рождаемости в два ребенка на одну женщину. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на «Итогах года».

Коэффициент рождаемости — это количество детей на одну женщину в детородном возрасте, отметил он.

«У нас тоже чуть-чуть снизился — примерно 1,4, а нужно добиться хотя бы 2%. Это очень сложная задача», — сказал Путин

23 октября на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики Путин заявил, что Россия столкнулась с проблемой снижения рождаемости.

По его словам, это стало последствием «эха» двух демографических ям, которые образовались из-за трагических потерь в Великой Отечественной войне и в кризисный период 1990-х годов.

В декабре правительству поручили оперативно подготовить дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в стране.

По данным Росстата, в 2023 году коэффициент рождаемости упал до 1,41 (среднее число детей на женщину), а общее число новорожденных достигло минимума за 17 лет.

Ранее Матвиенко заявила, что условия выдачи семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости.

Прямая линия с Путиным — 2025
