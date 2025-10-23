Путин объяснил причину снижения рождаемости в России

Путин: на снижение рождаемости в России повлияло эхо войны и кризиса 1990-х

Россия, как и другие развитые страны мира, столкнулась с проблемой снижения рождаемости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, для России имеет последствия «эхо» двух демографических ям, которые произошли из-за трагических потерь в Великой Отечественной войне и в кризисный период 1990-х годов.

Путин отметил, что раньше, чем Советский Союз, с демографическими проблемами столкнулись страны Западной Европы, хотя уровень жизни граждан в них был выше.

До этого глава государства высказался о программе материнского капитала. Он отметил, что к этому вопросу надо подходить аккуратно, защищая интересы женщин и детей.

В конце сентября стало известно, что в 2026 году в России увеличат материнский капитал за двоих детей до 974,1 тыс. рублей. На единое пособие потратят около 1,76 трлн рублей. Индексация маткапитала состоится с 1 февраля 2026 года.

Ранее в России предложили запретить продажу контрацептивов для супружеских пар.