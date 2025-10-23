На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин объяснил причину снижения рождаемости в России

Путин: на снижение рождаемости в России повлияло эхо войны и кризиса 1990-х
true
true
true
close
Михаил Терещенко/РИА Новости

Россия, как и другие развитые страны мира, столкнулась с проблемой снижения рождаемости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, для России имеет последствия «эхо» двух демографических ям, которые произошли из-за трагических потерь в Великой Отечественной войне и в кризисный период 1990-х годов.

Путин отметил, что раньше, чем Советский Союз, с демографическими проблемами столкнулись страны Западной Европы, хотя уровень жизни граждан в них был выше.

До этого глава государства высказался о программе материнского капитала. Он отметил, что к этому вопросу надо подходить аккуратно, защищая интересы женщин и детей.

В конце сентября стало известно, что в 2026 году в России увеличат материнский капитал за двоих детей до 974,1 тыс. рублей. На единое пособие потратят около 1,76 трлн рублей. Индексация маткапитала состоится с 1 февраля 2026 года.

Ранее в России предложили запретить продажу контрацептивов для супружеских пар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами