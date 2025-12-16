Матвиенко рассказала о влиянии семейной ипотеки на уровень рождаемости в России

Программа семейной ипотеки создавалась для повышения уровня рождаемости и улучшения жилищных условий россиян, однако достичь поставленных целей не удается. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Эта программа потому и получила название «семейной», поскольку была призвана повысить рождаемость и улучшить условия жизни для семей с детьми. Но надо признать, что действующие правила выдачи семейной ипотеки все-таки не способствуют достижению этих целей в полной мере», — сказала сенатор.

По словам Матвиенко, для гармоничного развития России важно, чтобы субсидируемая государством ипотека не стимулировала переток граждан из регионов в столичные агломерации, однако такая тенденция четко прослеживается.

Поэтому в Совете федерации выступают за приоритетную выдачу семейной ипотеки именно в регионе проживания семьи. Парламентарий подчеркнула, что невозможно говорить о сильной России без сильных регионов.

Ранее Минстрой сообщил о сокращении выдачи ипотечных кредитов.