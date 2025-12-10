Правительству поручено подготовить предложения по улучшению демографии в России

Правительству России необходимо оперативно подготовить дополнительные меры по улучшению демографической ситуации. Об этом заявил премьер РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«Очень важно эту работу провести оперативно», — сказал Мишустин.

На заседании кабмина он напомнил, что президент России Владимир Путин во время состоявшегося 8 декабря заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам определил ряд задач на 2026 год. В их числе он назвал подготовку дополнительных комплексных мер, чтобы переломить негативную демографическую тенденцию, которая складывается в России последнее время.

23 октября на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики Путин заявил, что Россия, как и другие развитые страны мира, столкнулась с проблемой снижения рождаемости.

Ранее в России предложили создать реестр холостяков для повышения демографии.