На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Астрономы обнаружили рентгеновское излучение «инопланетного корабля» 3I/ATLAS

ESA: рентген показал «огненный маяк» на комете 3I/ATLAS
true
true
true
close
Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

Межзвездный объект 3I/ATLAS который, согласно некоторым гипотезам, является инопланетным кораблем, показал необычное рентгеновское излучение. На сайте Европейского космического агентства (ESA) это излучение назвали «огненным маяком».

Специалисты ESA подчеркивают, что астрономы ожидали увидеть это рентгеновское свечение, потому что при столкновении молекул газа, исходящих от кометы, с солнечным ветром, они испускают рентгеновские лучи.

Рентгеновская космическая обсерватория XMM-Newton Европейского космического агентства наблюдала за межзвездной кометой 3I/ATLAS 3 декабря в течение примерно 20 часов. За это время комета находилась на расстоянии около 282–285 миллионов километров от космического аппарата, уточняется на сайте космического агентства.

До этого стало известно, что комета подойдет максимально близко к Земле 19 декабря. Впоследствии 3I/ATLAS на несколько дней окажется практически без движения относительно планеты, после чего начнет быстро удаляться в сторону Юпитера.

Комета 3I/ATLAS стала третьим межзвездным объектом, обнаруженным астрономами за всю историю космических наблюдений. До этого были открыты астероид Оумуамуа в 2017 году, и комета 2I/Borisov в 2019 году.

Ранее астроном назвал настоящую цель «инопланетного корабля» 3I/ATLAS в Солнечной системе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами