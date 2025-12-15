Астрономы обнаружили рентгеновское излучение «инопланетного корабля» 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS который, согласно некоторым гипотезам, является инопланетным кораблем, показал необычное рентгеновское излучение. На сайте Европейского космического агентства (ESA) это излучение назвали «огненным маяком».

Специалисты ESA подчеркивают, что астрономы ожидали увидеть это рентгеновское свечение, потому что при столкновении молекул газа, исходящих от кометы, с солнечным ветром, они испускают рентгеновские лучи.

Рентгеновская космическая обсерватория XMM-Newton Европейского космического агентства наблюдала за межзвездной кометой 3I/ATLAS 3 декабря в течение примерно 20 часов. За это время комета находилась на расстоянии около 282–285 миллионов километров от космического аппарата, уточняется на сайте космического агентства.

До этого стало известно, что комета подойдет максимально близко к Земле 19 декабря. Впоследствии 3I/ATLAS на несколько дней окажется практически без движения относительно планеты, после чего начнет быстро удаляться в сторону Юпитера.

Комета 3I/ATLAS стала третьим межзвездным объектом, обнаруженным астрономами за всю историю космических наблюдений. До этого были открыты астероид Оумуамуа в 2017 году, и комета 2I/Borisov в 2019 году.

