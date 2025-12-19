Загадочная комета прошла через ближайшую к Земле точку

Межзвездная комета 3I/ATLAS прошла через ближайшую точку от Земли. Расстояние от объекта до Земли составило около 269 млн км, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) в своем Telegram-канале.

По данным ученых, следующей важной точкой для 3I/ATLAS станет Юпитер, мимо которого небесное тело пройдет 16 марта на расстоянии около 53 млн км.

3I/ATLAS стал третьим межзвездным объектом, выявленным астрономами за всю историю космических наблюдений. До нее были обнаружены астероид Оумуамуа в 2017 году и комета 2I/Borisov в 2019 году.

Большинство ученых склоняются к мнению, что это именно межзвездная комета. Однако астрофизик из Гарварда Ави Леб допускает версию искусственного происхождения объекта и считает, что это может быть огромный «инопланетный корабль», поскольку объект демонстрирует признаки искусственного происхождения.

