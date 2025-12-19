На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рассказали о последствиях войны США с Венесуэлой

Профессор Хейфец: мировая торговля нефтью нарушится, если США атакуют Венесуэлу
Jonathan Ernst/Reuters

Потенциальная война США с Венесуэлой значительно повлияет на мировую торговлю нефтью. Об этом «Газете.Ru» заявил профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец.

Президент США Дональд Трамп 19 декабря заявил, что не исключает возможности войны с Венесуэлой.

«Жизнь на самом деле фантастичнее любой пьесы, и теоретически Трамп может на это пойти, хотя каких-то серьезных оснований для того, чтобы это делать, у него нет. То, о чем он говорит (претензии на нефть, на землю), это все, грубо говоря, от лукавого», — подчеркнул специалист.

По словам Хейфеца, наличие нефти у Венесуэлы является превалирующим фактором, определяющим давление на Каракас со стороны Соединенных Штатов.

На сегодняшний день, отметил профессор, поставки венесуэльской нефти в основном идут в азиатские страны, однако от ее импорта также зависит и Куба, поэтому потенциальная агрессия США в отношении Венесуэлы приведет к серьезным последствиям на мировом рынке.

«Если вдруг, не дай Бог, это случится, это (будет. – «Газета.Ru») такая многоходовка, которая может иметь последствия не только для Венесуэлы, но и для Южной Америки, для мировой торговли вообще», — указал Хейфец.

Ранее сообщалось, что Трамп выступит с речью на необъявленную тему.

