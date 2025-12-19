На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Афганистане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Афганистана
true
true
true
close
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 05:35 по времени UTC (08:35 мск) в 61 км от города Кундуз. Очаг землетрясения находился на глубине 35 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

18 декабря у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,1. По данным Центрального метеорологического управления острова, толчки зафиксировали в 18 километрах к востоку от уезда Хуалянь.

6 декабря ученые зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4 в Авачинском заливе у восточного побережья Камчатки. Его эпицентр находился в 78 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Ранее в Турции в результате землетрясения обрушились четыре здания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами