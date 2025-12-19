В Афганистане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 05:35 по времени UTC (08:35 мск) в 61 км от города Кундуз. Очаг землетрясения находился на глубине 35 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

18 декабря у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,1. По данным Центрального метеорологического управления острова, толчки зафиксировали в 18 километрах к востоку от уезда Хуалянь.

6 декабря ученые зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4 в Авачинском заливе у восточного побережья Камчатки. Его эпицентр находился в 78 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Ранее в Турции в результате землетрясения обрушились четыре здания.