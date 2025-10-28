На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции четыре здания оказались разрушены в результате землетрясения

NTV: в Турции после землетрясения обрушились три здания и магазин
Ronen Zvulun/Reuters

Обрушение четырех зданий произошло в провинции Балыкесир на северо-западе Турции после землетрясения. Об этом сообщил телеканал NTV.

Как рассказал министр внутренних дел республики Али Ерликая, специалисты зафиксировали разрушение трех домов и одного строения. В последнем располагался магазин.

По информации журналистов, никто из людей не пострадал. Сведений о том, что кто-то может находиться под завалами, не поступало.

В материале отмечается, что жители нескольких районов во время землетрясения выбежали из своих домов и теперь боятся возвращаться. Они предпочитают оставаться на улице на случай, если природный катаклизм повторится.

27 октября в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Как писал Telegram-канал SHOT, эпицентр природного катаклизма находился примерно на расстоянии 10 км от города Сындыргы. Жители ряда городов, включая Стамбул и Балыкесир, ощутили сильные подземные толчки. В некоторых населенных пунктах зафиксировали отключение света и водоснабжения. На месте происшествия была развернута работа экстренных служб.

Ранее у побережья Камчатки произошло подводное землетрясение магнитудой 6,3.

