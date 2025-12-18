На Тайване произошло землетрясение

У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщили на сайте Центрального метеорологического управления острова.

По данным управления, толчки зафиксировали в 18 километрах к востоку от уезда Хуалянь в 19:32 по местному времени (14:32 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 31,6 километра.

Информация о пострадавших и разрушениях в результате явления не поступала.

14 декабря землетрясение магнитудой 4,1 произошло рядом с Севастополем. По информации Единой геофизической службы РАН, толчки зафиксировали в 00:38 в Черном море на 44.53 градуса широты, 33.35 градуса долготы. Очаг залегал на глубине 10 км.

13 декабря у Алеутских островов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,8. Сейсмическое явление зафиксировали в 13:50 (мск), очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее в России создали прибор для более точного прогноза землетрясений и извержений вулканов.