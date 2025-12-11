Российские военные поразили обеспечивающие ВСУ объекты энергетики Украины

Российские военнослужащие нанесли поражение объектам энергетики и топливного комплекса, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в Telegram-канале.

По данным российского оборонного ведомства, атаки производились с помощью беспилотников, ракетных войск и групп артиллерии.

В ходе боевых действий бойцы нанесли поражение пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152-х районах.

В сводке МО также сообщается, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Лиман в Харьковской области.

Утром 11 декабря сообщалось, что силы противовоздушной обороны в период с 23:00 мск до 7:00 мск уничтожили 287 украинских беспилотных летательных аппаратов в 12 регионах страны. Больше всего дронов — 118 — было сбито в Брянской области. По предварительным данным, ВСУ для атаки, в том числе, использовали БПЛА типа «Лютый».

