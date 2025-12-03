Россия должна быть готова дойти до пляжей Одессы. Об этом в интервью ТАСС заявил народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

«Мне кажется, все равно вопрос о наступлении мира на земле, на нашей исконной русской земле, в этой войне между псевдогосударством Украина и нами, он будет решаться военным путем в любом случае. <...> Чтобы мы в конце концов ездили в Одессу отдыхать, на пляжах купались», — сказал артист.

Певцов добавил, что у мирного плана по Украине «очень много противников». По словам депутата, они готовы «делать все», чтобы сорвать процесс урегулирования конфликта.

В ноябре бывший премьер-министр РФ, глава Ассоциации юристов Сергей Степашин заявил, что Одесса и Николаев в перспективе могут на добровольной основе воссоединиться с Россией. Он подчеркнул, что сейчас стоит сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта, в том числе на предлагаемом Вашингтоном плане, «а дальше будет видно».

Ранее Украина испугалась, что США поддержат вхождение Одессы в состав России.