В Одессе часть абонентов осталась без света более чем на трое суток

В Одессе на юге Украины у некоторых жителей света не будет до 15 декабря

В Одессе на юге Украины часть абонентов останется без электроснабжения более чем на трое суток. Об этом сообщает «ДТЭК Одесские электросети» в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным компании, без электричества остаются 84 тыс. человек по состоянию на 14:00 мск. Восстановительные работы продолжаются.

«Разрушения энергетического оборудования значительны», — говорится в публикации.

При этом некоторым пользователям в комментариях сообщили о том, что по их адресам света не будет до вечера 15 декабря.

В ночь на 12 декабря украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что в Одессе произошел взрыв. В тот момент на всей территории Одесской области действовал режим воздушной тревоги.

11 декабря в Минобороны РФ рассказали, что российские военнослужащие нанесли поражение объектам энергетики и топливного комплекса, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным оборонного ведомства, атаки производились с помощью беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия должна дойти до пляжей Одессы.