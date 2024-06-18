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Коломойского подозревают в заказе убийства, совершенного в 2003 году

Украинские новости: Коломойский мог заказать убийство адвоката зятя Кучмы

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Михаил Маркив/РИА Новости

Украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) подозревают в заказе убийства адвоката зятя второго президента Украины Леонида Кучмы Виктора Пинчука. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

Согласно информации агентства, в 2003 году Коломойский нанял участников одной из преступных группировок для убийства адвоката. Организовать убийство он поручил своему личному охраннику.

Отмечается, что подозреваемые сперва спутали свою жертву с другим человеком, нанеся ему тяжкие телесные повреждения. Осознав, что ошиблись, они начали следить за Пинчуком, попытались убить его, но не смогли довести дело до конца.

До этого суд в Киеве продлевал арест украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому до 2 июня.

Агентство «Украинские новости» писало, что Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) транспортировать олигарха, бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского из СИЗО на лечение в частную клинику.

Ранее Коломойскому предъявили новое обвинение.

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