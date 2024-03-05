Суд взыскал в доход РФ имущество украинского олигарха Коломойского

Кошехабльский районный суд Республики Адыгея взыскал в доход страны имущество украинского олигарха, бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

В заявлении отмечается, что 5 марта инстанция рассмотрела материалы административного дела по иску заместителя генерального прокурора РФ к Коломойскому и связанным с ним лицами. Речь идет о требовании запретить деятельность принадлежащего им объединения на территории государства. При этом причиной для данного иска послужило участие организации в экстремистской деятельности и финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Решением суда запрещена деятельность объединения, членами которого являются Коломойский И. В., Шитов П. Н., компания «Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед» (страна регистрации — Великобритания) в связи с осуществлением экстремистской деятельности», — говорится в публикации.

Кроме того, суд постановил взыскать в доход государства 100% долей в уставных капиталах двух связанных с олигархом компаний стоимостью более 5,1 млрд рублей. Это касается ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг – Юг», ежегодная выручка которых составляет 1,7 млрд рублей.

«Из незаконного владения ответчиков изъяты здание и шесть помещений в центре Москвы (5,5 тыс. кв. м.), а также 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения (5573 га)», — добавили в пресс-службе.

Конфискованные сельскохозяйственные объекты расположены на территории Владимирской, Смоленской и Московской областей. При этом их общая стоимость превышает шесть млрд рублей.

Ранее суд на Украине решил оставить под стражей Коломойского, арестованного по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.