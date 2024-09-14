Коломойского лишили гражданства Кипра

Бывший сподвижник Владимира Зеленского, украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), оказался в числе восьми человек, лишенных кипрского гражданства по решению совета министров Кипра 4 сентября 2024 года. Об этом сообщает газета Phileleftheros.

Как утверждает издание, Коломойский утратил кипрское гражданство после того, как власти Кипра установили, что оно было получено мошенническим путем с подачей ложных сведений и сокрытием важных фактов.

В статье также подчеркивается, что Коломойский, как до, так и после своей натурализации, остается крайне сомнительной фигурой, а получение им гражданства Кипра создало значительный риск для репутации страны.

По информации издания, важным фактором, который повлиял на решение о лишении Коломойского гражданства, стало то, что во время подачи заявления на натурализацию он не упомянул о деле по уклонению от уплаты налогов в России, которое было возбуждено против него в 2008 году. Натурализация Коломойского как гражданина Кипра произошла два года спустя, в июне 2010 года.

В августе судебные приставы арестовали активы украинского предпринимателя Игоря Коломойского и его партнеров в России.

Ранее сообщалось, что Коломойскому грозит пожизненный срок.