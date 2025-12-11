Орбана уличили в желании сменить систему власти в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассматривает возможность усилить влияние президента в стране и занять соответствующее кресло. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В оппозиционной партии «Тиса» предполагают, что политик может реформировать политическую систему в стране, серьезно усилив влияние президента. По информации издания, на фоне парламентских выборов, которые пройдут в апреле 2026 года и могут сложиться не в пользу Орбана, политик думает о том, чтобы занять президентское кресло. Но даже если партия Орбана победит на выборах, то политик все равно может стать президентом и сконцентрироваться на внешней политике, оставив «повседневные государственные дела» своему «союзнику», министру строительства и транспорта Яношу Лазару.

Также издание напомнило, что 10 декабря венгерский парламент одобрил законопроект партии Орбана «Фидес», который усложнил отстранение президента от должности. И если раньше парламент мог отправить его в отставку большинством голосов, то теперь проверить решение должен будет Конституционный суд.

Директор по Центральной Европе в Германском фонде Маршалла в Берлине Даниэль Хегедус отметил, что переход к системе с большими полномочиями президента, вероятно, произойдет в Венгрии к началу 2026 года. По его словам, «это был бы чрезвычайный план по спасению системы Орбана».

При этом Орбан уже поднимал вопрос о перспективах президентской республики после встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что такой план «всегда рассматривался», пишет Bloomberg.

Отметим, что сейчас в Венгрии лидером является премьер-министр, а президент выполняет церемониальные функции. Также он может предлагать законопроекты, накладывать на них вето или отправлять их на пересмотр в Конституционный суд. Сейчас президента выбирает Национальное собрание на пять лет. С 2024 года пост занимает соратник Орбана Тамаш Шуйок.

Следующие выборы в Венгрии состоятся в апреле 2026 года. Главным соперником партии Орбана «Фидес» является партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр.

