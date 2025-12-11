В Волгоградской области десятки человек эвакуировали после ЧП в многоквартирном доме

В Волгоградской области 48 человек эвакуировали после взрыва в жилом доме

В городе Петров Вал Волгоградской области сотрудники МЧС России спасли из-под завалов человека после ЧП в многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что еще 48 человек эвакуировали.

«В городе Петров Вал произошел взрыв бытового газа на 4 этаже жилого дома, площадь разрушения — 90 квадратов», — говорится в сообщении.

На месте инцидента работают 29 сотрудников и 12 единиц техники, добавили в МЧС.

Несколькими часами ранее очевидцы заявили , что в многоквартирном доме в Петров Вале произошел взрыв. Местные жители услышали резкий хлопок в доме на улице Ленина. По их словам, в квартире, в которой произошел взрыв, проживали бабушка с внучкой.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП.

Ранее бабушку с внучкой спасли из-под завалов после взрыва газа в Волгоградской области.