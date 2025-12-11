На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мне нравятся молодые»: учительница совращала девочку через непристойные сообщения

В Британии учительница лишилась права преподавать из-за переписки с девочкой
Kzenon/Shutterstock/FOTODOM

Учительнице из Великобритании запретили преподавать в школе после совращения школьницы. Об этом сообщает CheshireLive.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на 43-летнюю Лианну Барклай после того, как стало известно о ее переписке с несовершеннолетней. Возраст ребенка не уточняется, но известно, что ему не было 16 лет.

Во время общения учительница отправляла текстовые и голосовые сообщения. В них она рассказывала о непристойных вещах, однажды упомянув, что ей «нравятся молодые», так как они якобы более выносливы.

Женщина также говорила школьнице, что влюблена в нее. Во время одной из бесед она потребовала, чтобы девочка выбрала простыни, которые нравятся ей, в противном случае она «не будет спать с ней сегодня ночью».

Известно, что в этот момент девочка не училась у Барклай. Сама педагог заявила, что у нее якобы сложились дружеские отношения с ребенком, поэтому она не связывала свою профессиональную деятельность с этими отношениями.

Барклай запретили преподавать на неопределенный срок. Она также не может просить о том, чтобы ей вернули это право.

Ранее врач-педиатр десятилетиями развращал детей на приемах и обвинял их во лжи.

