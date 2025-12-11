На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Бабушка с внучкой сгорели»: под Волгоградом в жилом доме произошел взрыв

V1.RU: в Волгоградской области в многоквартирном доме произошел взрыв
В многоквартирном доме в городе Петров Вал в Волгоградской области произошел взрыв. Об этом сообщил местный новостной портал V1.RU со ссылкой на информацию очевидцев.

Местные жители услышали резкий хлопок в доме на улице Ленина 11 декабря около 14:45 по московскому времени. По предварительной информации, причиной взрыва мог стать сбой в работе газового оборудования, но официального подтверждения пока не было.

«Мы сидели дома, и тут как грохнуло. <...> Квартиру на пятом этаже полностью разнесло, во всем доме окна повылетали», — рассказали очевидцы.

По их словам, есть пострадавшие. На месте происшествия работают спасатели, они достают кого-то из-под завалов. Местные жители сообщили, что в квартире, в которой произошел взрыв, проживали бабушка с внучкой. Предварительно, они не выжили.

«Бабушка с внучкой сгорели», — рассказали соседи журналистам.

11 декабря взрыв прогремел в одном из университетов в Перми. По данным Следственного комитета РФ по региону, в лаборатории произошла разгерметизация гидродинамического стенда. В результате не выжили мужчина и восьмилетняя девочка. Еще четыре человека получили травмы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. С целью установления причины случившегося назначены судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская.

Ранее два человека пострадали при взрыве освежителя воздуха в магаданской квартире.

