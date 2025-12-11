Стали известны подробности о пострадавших при взрыве в Волгоградской области

SHOT: при взрыве в доме в Волгоградской области пострадали четыре человека

При взрыве в многоквартирном доме в городе Петров Вал в Волгоградской области пострадали четыре человека. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, мужчина получил ожог груди и руки 2-3 степени, у женщины — ожоги 90% тела. Также ожоги получила еще одна женщина и ребенок. На месте происшествия работают спасатели и медики, разбираются завалы.

По словам очевидцев, взрыв произошел в жилом доме на улице Ленина около 14:45 по московскому времени. Предварительно, причиной взрыва мог стать сбой в работе газового оборудования, но официального подтверждения этой информации не было.

Местные жители сообщили, что в какой-то момент услышали, как сильно «грохнуло». Они рассказали, что пострадала квартира на последнем этаже, во всем доме повылетали окна. На опубликованных в сети фото можно увидеть, что от квартиры, где произошел взрыв, практически ничего не осталось: полностью разрушены две кирпичные стены, на жилое помещение рухнула часть крыши. Очевидцы рассказали, что в этой квартире проживали бабушка с внучкой.

