На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности о пострадавших при взрыве в Волгоградской области

SHOT: при взрыве в доме в Волгоградской области пострадали четыре человека
true
true
true
close
Жесть Волгоград/VK

При взрыве в многоквартирном доме в городе Петров Вал в Волгоградской области пострадали четыре человека. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, мужчина получил ожог груди и руки 2-3 степени, у женщины — ожоги 90% тела. Также ожоги получила еще одна женщина и ребенок. На месте происшествия работают спасатели и медики, разбираются завалы.

По словам очевидцев, взрыв произошел в жилом доме на улице Ленина около 14:45 по московскому времени. Предварительно, причиной взрыва мог стать сбой в работе газового оборудования, но официального подтверждения этой информации не было.

Местные жители сообщили, что в какой-то момент услышали, как сильно «грохнуло». Они рассказали, что пострадала квартира на последнем этаже, во всем доме повылетали окна. На опубликованных в сети фото можно увидеть, что от квартиры, где произошел взрыв, практически ничего не осталось: полностью разрушены две кирпичные стены, на жилое помещение рухнула часть крыши. Очевидцы рассказали, что в этой квартире проживали бабушка с внучкой.

Ранее СК возбудил дело после взрыва в университете в Перми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами