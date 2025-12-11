На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бабушку с внучкой спасли из-под завалов после взрыва газа в Волгоградской области

SHOT: в Петровом Валу из-под завалов после взрыва спасли бабушку с внучкой
Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Петровом Валу, где произошел взрыв газа в многоквартирном доме, из-под завалов спасли бабушку с внучкой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Спасателям удалось вытащить двух человек, которые находились под завалами. В данный момент под обломками здания больше никого нет — все выжили.

Инцидент произошел 11 декабря в многоквартирном доме на улице Ленина. Местные жители услышали резкий хлопок — предварительно, причиной взрыва мог стать сбой в работе газового оборудования. Соседи изначально полагали, что бабушка с внучкой сгорели.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил разобраться с причинами ЧП. Всего в результате случившегося пострадали четверо человек — трое взрослых и один ребенок.

Ранее два человека пострадали при взрыве освежителя воздуха в магаданской квартире.

