Губернатор поручил разобраться с причинами ЧП под Волгоградом

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил своим заместителям и главам органов исполнительной власти совместно с руководством муниципального образования оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате взрыва в многоквартирном доме в городе Петров Вал. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона в Telegram-канале.

Глава региона попросил чиновников совместно со спасателями провести обследование конструкций здания, организовать пункт временного размещения для жителей дома на случай, если потребуется эвакуация.

По предварительной версии, инцидент связан с нарушениями при эксплуатации газового оборудования. Пострадали четверо человек — трое взрослых и один ребенок. Им оказывается вся необходимая помощь, они доставлены в медучреждения города Камышина.

В настоящее время на месте ЧП находится глава муниципального образования, работают оперативные службы. Пожара после взрыва не произошло, говорится в сообщении.

Ранее появилось фото с места взрыва многоквартирного дома в Волгоградской области.