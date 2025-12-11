В Волгоградской области раскрыли подробности о квартире, где произошел взрыв газа

В квартире под Волгоградом, где произошел взрыв газа, никто не проживал

В квартире жилого дома в городе Петров Вал Волгоградской области, где произошел взрыв газа, предварительно, никто не проживал. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону в Telegram-канале.

«По предварительным данным, в квартире, где произошел хлопок, на момент происшествия никто не проживал. Среди пострадавших — соседи, которые открыли помещение запасным ключом, после чего и произошел резкий выброс газа», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины хлопка и все обстоятельства произошедшего.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, при взрыве в многоквартирном доме в городе Петров Вал пострадали четыре человека. По данным журналистов, в их числе мужчина, который получил ожог груди и руки 2-3 степени и женщина, у которой диагностировали ожоги 90% тела. Кроме того, пострадали женщина и ребенок. На месте происшествия работают спасатели и медики, разбираются завалы.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП.

