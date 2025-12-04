Верховный суд в декабре рассмотрит жалобу по «делу Долиной»

Верховный суд России 16 декабря рассмотрит дело по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье. Об этом сообщил «Интерфакс».

Речь идет о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры певицы.

Источник агентства в судебных кругах уверен, что этот спор «будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон».

В августе 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Позже она обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Суды трех инстанций (Хамовнический, Московский городской и Второй кассационный) удовлетворили требования Долиной и вернули квартиру в ее собственность.

В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. Покупатели лишаются и денег, и жилья. Подробнее о том, что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в команде Долиной анонсировали выпуск с ее ответами на вопросы о скандале.