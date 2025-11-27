Долиной оставили квартиру за 112 млн рублей. Покупательница жилья осталась ни с чем

Суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. В результате покупатели квартир лишались и жилплощади, и денег. Что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости — в материале «Газеты.Ru».

Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении народной артистке РФ Ларисе Долиной квартиры стоимостью 112 млн рублей, которую та потеряла из-за действия мошенников. Об этом сообщает ТАСС.

По данным РИА Новости, коллегия из тройки судей рассматривала жалобу в закрытом режиме, на этом ранее настаивал юрист певицы, которая сама в суд не явилась. Как и покупательница квартиры Полина Лурье. Ее кассационную жалобу в итоге не удовлетворили.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что покупательница намерена обжаловать решение в Верховном суде.

«Если Лариса Александровна приобрела право собственности на свою квартиру, то, соответственно, она должна вернуть Полине то, что она получила от нее, — это деньги. У нас этого не происходит», — отметила юрист.

Ранее Baza сообщала, что Долина может заработать сумму, за которую была куплена ее квартира, на новогодних выступлениях. Однако, как уточнял Telegram-канал, певица вряд ли поделится этими средствами с покупательницей, которая лишилась и жилплощади, и денег.

«Расписание артистки в декабре-январе практически забито под завязку. В этом году у нее осталось лишь три свободных «окошка», а в следующий раз заказать певицу получится только после 20 января. <…> Одно выступление Долиной стоит 3,5 млн рублей + НДС сверху. А это значит, что чистыми она заработает как минимум 105 млн рублей и практически отобьет стоимость квартиры, которую продала под влиянием мошенников, а потом вернула», — говорилось в публикации.

«Схема Долиной»

После прецедента с участием артистки в России все чаще стали сообщать об аналогичных случаях обмана. Причем не только с квартирами, но и с автомобилями.

Так, Baza рассказала историю жительницы Мурманска по имени Лариса, которая покупала квартиру в ипотеку и заранее попыталась обезопасить себя от мошенников. Женщина заказала три юридических проверки, оплатила банку услугу «безопасной сделки», однако это не спасло ее от обмана. Уже год Лариса судится с хозяйкой, при этом живя с ней в одной квартире, поскольку другого жилья у нее нет.

Еще одна похожая история произошла в Москве: покупатели дотошно проверили все необходимые документы, подписали договор купли-продажи, в котором был отдельный пункт о том, что продавец действует по своей воле и не находится под влиянием третьих лиц. В итоге они тоже стали жертвами «схемы Долиной».

Тем временем в Волгоградской области, по данным SHOT, 70-летняя пенсионерка успела продать квартиру сразу двум покупателем, а затем заявила, что ее «обманули мошенники». Одним из покупателей стал бизнесмен по имени Карен. С продавцом он договорился о приобретении жилплощади в Волжском за 2,2 млн рублей. Пенсионерка заранее выписалась из квартиры, подготовила все нужные документы и в день сделки на камеру подтвердила, что не действует под влиянием мошенников.

«После продажи квартиры пенсионерка попросила у Карена две недели, чтобы спокойно собрать вещи и съехать. Когда срок подходил к концу, мужчина позвонил Валентине и спросил, когда она будет съезжать. Но та сообщила, что ее сестра (к которой женщина собиралась переехать. — «Газета.Ru») умерла, ей нужно несколько дней, чтобы пережить трагедию и заняться похоронами. Но спустя время она аннулировала сделку, заявив, что была под влиянием мошенников», — сообщил Telegram-канал.

Позже Карен выяснил, что за девять дней до сделки другой покупатель внес залог 100 тыс. руб. В итоге мужчина подал на пенсионерку в суд. Карен считает, что женщина «решила навариться на нем и другом клиенте на старости лет».

Как с этим бороться?

По данным депутатов Госдумы, в последнее время суд аннулировал более 3 тыс. сделок с участием пенсионеров, которые после заключения договоров заявляют, чтобы были обмануты. Часто именно на их сторону и встают инстанции, возвращая право собственности и отказывая покупателям в возмещении ущерба и взыскании денежных средств. В результате люди остаются и без жилплощади, и без денег.

В связи с этим парламентарии Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали ряд мер для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей.

«Среди основных [предложений] следует выделить следующие: обязательное нотариальное удостоверение всех сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества; обязательное страхование сделок с недвижимостью в уполномоченных организациях если такое имущество является для продавца или покупателя единственным», — говорится в документе.

Еще одну инициативу внесли в Госдуму депутаты от «Справедливой России», которые предложили принять закон, вводящий недельный период охлаждения при совершении сделок с недвижимостью. Законопроект предполагает временную заморозку средств, а также передачу их продавцу только на его банковский счет и только после государственной регистрации перехода прав собственности.

Лидер партии Сергей Миронов выразил мнение, что закон позволит защитить добросовестных продавцов и покупателей недвижимости от мошенников, а сам рынок жилья — от дезорганизации и потери доверия граждан.