Психиатр назвал признаки невменяемого продавца квартиры

Главный врач клиники «Аксона», психиатр Эдуард Холодов рассказал «Ленте.ру» о явных признаках невменяемого продавца квартиры.

По словам специалиста, в первую очередь стоит насторожиться, если продавец выглядит растерянным и не может внятно ответить, где он находится, какой сегодня день, как его зовут и для чего совершается сделка. В числе других признаков невменяемости Холодов назвал галлюцинации, бредовые идеи, вспышки ярости или паники и полную дезориентацию.

Врач предупредил, что указанные состояния указывают на наличие глубоких психических расстройств: деменции, шизофрении и органические поражения мозга.

«В этом случае участник сделки никоим образом не может быть признан сделкоспособным», — сказал Холодов.

По словам психиатра, одним из самых сложных и рискованных для покупателя факторов может стать кратковременное помутнение сознания у продавца. Такое состояние развивается внезапно и длится недолго, поэтому его признаки нередко остаются незамеченными даже для близких. Однако для сделки оно критично. Холодов отметил, что кратковременный психический эпизод может быть спровоцирован сильным стрессом, связанным с вынужденной продажей единственного жилья.

Специалист добавил, что проведение сделки следует отложить и в случае, если продавец находится в состоянии выраженного алкогольного или наркотического опьянения. Среди возможных признаков — затуманенный взгляд, замедленная речь, нечеткая мимика, а также повышенная суетливость или тревожность.

Врач поделился своими рекомендациями на фоне истории с певицей Ларисой Долиной, которая добилась через суд отмены сделки по продаже недвижимости и вернула себе квартиру, заявив, что действовала под воздействием мошенников. В результате покупательница лишилась и жилья, и уплаченных средств.

В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч подобных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. Покупатели лишаются и денег, и жилья. Подробнее о том, что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в команде Долиной анонсировали выпуск с ее ответами на вопросы о скандале.