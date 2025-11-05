На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ опубликовали видео визита Анджелины Джоли в ТЦК для спасения охранника

«Страна.ua»: Джоли посетила ТЦК в Николаевской области, чтобы вернуть охранника
true
true
true

Актриса Анжелина Джоли посетила территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), чтобы забрать своего охранника. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Журналисты опубликовали видео, на котором, как утверждается, показан визит Джоли в военкомат. На кадрах видно, что на входе актрису встретил представитель ТЦК.

Об инциденте с охранником 5 ноября сообщали украинские паблики. По их данным, мужчину задержали ночью на блокпосте Южноукраинска — документы военкомы не приняли, а его самого «бусифицировали» и увезли в неизвестном направлении. Сотрудники ТЦК проигнорировали тот факт, что мужчина вместе с актрисой и послом ООН направлялся в Херсон в рамках миротворческой миссии.

5 ноября Джоли приехала в Херсон. Голивудская актриса посетила мединские учреждения, где проходит лечение гражданское население. В частности, она побывала в роддоме и в детской больнице. Другие подробности ее визита в Херсон не приводятся.

Ранее в США обвинили Зеленского в сокрытии «бусификации» на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами