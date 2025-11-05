Актриса Анжелина Джоли посетила территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), чтобы забрать своего охранника. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Журналисты опубликовали видео, на котором, как утверждается, показан визит Джоли в военкомат. На кадрах видно, что на входе актрису встретил представитель ТЦК.

Об инциденте с охранником 5 ноября сообщали украинские паблики. По их данным, мужчину задержали ночью на блокпосте Южноукраинска — документы военкомы не приняли, а его самого «бусифицировали» и увезли в неизвестном направлении. Сотрудники ТЦК проигнорировали тот факт, что мужчина вместе с актрисой и послом ООН направлялся в Херсон в рамках миротворческой миссии.

5 ноября Джоли приехала в Херсон. Голивудская актриса посетила мединские учреждения, где проходит лечение гражданское население. В частности, она побывала в роддоме и в детской больнице. Другие подробности ее визита в Херсон не приводятся.

Ранее в США обвинили Зеленского в сокрытии «бусификации» на Украине.