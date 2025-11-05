На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Охранника Анджелины Джоли бусифицировали на Украине

Mash: охранника Анджелины Джоли задержали сотрудники ТЦК в Николаевской области
true
true
true
close
Telegram-канал «Mash»

Охранника американской актрисы Анджелины Джоли забрали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российских военкоматов) в Николаевской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на украинские паблики.

Отмечается, что сотрудники ТЦК проигнорировали тот факт, что охранник вместе с актрисой и послом ООН направлялся в Херсон в рамках миротворческой миссии.

По данным украинских пабликов, охранника задержали ночью на блокпосте Южноукраинска — документы военкомы не приняли, а его самого «бусифицировали» и увезли в неизвестном направлении. Уточняется, что сама Джоли в этот момент сидела в другой машине, которая ехала далеко позади — у артистки большой охранный кортеж. Поручаться за телохранителя пришлось самой звезде, только после этого представители ТЦК отпустили его.

5 ноября украинские Telegram-каналы сообщили о визите Анджелины Джоли в Херсон. По данным паблика Ukraine context, голивудская знаменитость посетила херсонские мединские учреждения, где проходит лечение гражданское население. В частности, она побывала в роддоме и в детской больнице. На одном из опубликованных в сети фото Джоли сидит на полу и общается с мальчиком.

Ранее в США обвинили Зеленского в сокрытии «бусификации» на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами