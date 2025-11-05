Охранника американской актрисы Анджелины Джоли забрали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российских военкоматов) в Николаевской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на украинские паблики.

Отмечается, что сотрудники ТЦК проигнорировали тот факт, что охранник вместе с актрисой и послом ООН направлялся в Херсон в рамках миротворческой миссии.

По данным украинских пабликов, охранника задержали ночью на блокпосте Южноукраинска — документы военкомы не приняли, а его самого «бусифицировали» и увезли в неизвестном направлении. Уточняется, что сама Джоли в этот момент сидела в другой машине, которая ехала далеко позади — у артистки большой охранный кортеж. Поручаться за телохранителя пришлось самой звезде, только после этого представители ТЦК отпустили его.

5 ноября украинские Telegram-каналы сообщили о визите Анджелины Джоли в Херсон. По данным паблика Ukraine context, голивудская знаменитость посетила херсонские мединские учреждения, где проходит лечение гражданское население. В частности, она побывала в роддоме и в детской больнице. На одном из опубликованных в сети фото Джоли сидит на полу и общается с мальчиком.

Ранее в США обвинили Зеленского в сокрытии «бусификации» на Украине.