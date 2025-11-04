На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США обвинили Зеленского в сокрытии «бусификации» на Украине

Responsible Statecraft: Зеленский скрывает силовую мобилизацию на Украине
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский скрывает факты силовой мобилизации, проводимой на территории республики. Об этом пишет американский портал Responsible Statecraft.

Журналисты отметили, что на Украине широко распространен термин «бусификация». Под ним имеется ввиду практика принудительной отправки украинцев в действующие подразделения. При этом, по словам авторов материала, западные СМИ редко обращают внимание на подобные случаи.

Портал подчеркнул, что на фоне силовой мобилизации Зеленский намерен получить больше денег от партнеров.

«Не упоминайте о бусификации, <...> о дезертирах и ослаблении общественной поддержки: просто дайте мне больше денег», — говорится в материале.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

30 октября президент Украины подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране на очередной 90-дневный срок, до 3 февраля 2026 года.

Ранее в ВСУ признали проблему насильственной мобилизации.

