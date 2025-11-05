На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Анджелина Джоли неожиданно приехала в Херсон

«Страна.ua»: актриса Анджелина Джоли приехала в Херсон
true
true
true
close
Telegram-канал «Ukraine context»

Американская актриса Анджелина Джоли приехала в Херсон, сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на местные паблики.

Информацию о том, что Джоли приехала в Херсон, в частности, подтвердил украинский паблик Ukraine context. Он опубликовал фотографию, на которой знаменитость сидит на полу в детской комнате и общается с маленькими детьми.

«Можем подтвердить, что Анджелина Джоли действительно посетила Херсон», — говорится в сообщении.

Авторы публикации уточнили, что голивудская актриса посетила херсонские мединские учреждения, где проходит лечение гражданское население. В частности, она побывала в роддоме и в детской больнице. Другие подробности ее визита в Херсон не приводятся.

В апреле 2022 года ряд украинских СМИ сообщал, что Анджелина Джоли приехала на Украину во Львов. На видео, опубликованном в сети, актриса зашла в одну из кофеен в городе и дала автограф посетительнице.

Херсонская область вошла в состав России по результатам референдума, проведенного в 2022 году. Однако украинская сторона по-прежнему не признает его результаты и продолжает обстрелы территории. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее принц Гарри неожиданно приехал в Киев.

