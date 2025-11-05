На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Защита Шабутдинова обжаловала приговор

Защита блогера Шабутдинова обжаловала 7-летний срок по делу о мошенничестве
Илья Питалев/РИА Новости

Защита блогера Аяза Шабутдинова обжаловала приговор по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Пресненского суда Москвы.

«Зарегистрированы апелляционные жалобы», — говорится в сообщении.

31 октября Пресненский суд Москвы признал Аяза Шабутдинова виновным в 113 эпизодах мошенничества. Блогера приговорили к семи годам колонии общего режима со штрафом в размере 5 млн рублей.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что Шабутдинов создал организованную преступную группу, а также координировал действия соучастников. Кроме того, как выяснили следователи, блогер обеспечивал размещение на подконтрольном ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах.

Ранее суд вынес приговор блогеру-коучу Сидоропуло.

