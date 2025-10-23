Суд вынес приговор блогеру-коучу Сидоропуло

Блогера Андрея Сидоропуло, ставшего миллионером благодаря аферам с обучающими курсами, приговорили к шести годам лишения свободы. Об этом сообщили в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

«Назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Выступая с последним словом, Сидоропуло сообщил, что полностью возместил ущерб потерпевшим. Он просил не назначать ему реальный срок, однако суд принял иное решение.

В конце осени сообщалось, что финансовый коуч из Сочи пообещала ученицам небывалый доход и скрылась с их миллионами. Более 20 женщин пожаловались на деятельность уроженки Краснодарского края Марии Стекольщиковой. Она ведет курсы личностного роста и позиционирует себя как успешный трейдер.

Недавно выяснилось, что популярного коуча по маркетингу и создателя «Фабрики миллионеров» уличили в педофилии. Речь идет о 37-летнем Петре Д., который называет себя «наставником коучей и психологов».

Ранее бизнес-коуча Тлиашинову объявили в межгосударственный розыск.