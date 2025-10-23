На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд вынес приговор блогеру-коучу Сидоропуло

Суд в Москве приговорил блогера Сидоропуло к шести годам колонии
true
true
true

Блогера Андрея Сидоропуло, ставшего миллионером благодаря аферам с обучающими курсами, приговорили к шести годам лишения свободы. Об этом сообщили в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

«Назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Выступая с последним словом, Сидоропуло сообщил, что полностью возместил ущерб потерпевшим. Он просил не назначать ему реальный срок, однако суд принял иное решение.

В конце осени сообщалось, что финансовый коуч из Сочи пообещала ученицам небывалый доход и скрылась с их миллионами. Более 20 женщин пожаловались на деятельность уроженки Краснодарского края Марии Стекольщиковой. Она ведет курсы личностного роста и позиционирует себя как успешный трейдер.

Недавно выяснилось, что популярного коуча по маркетингу и создателя «Фабрики миллионеров» уличили в педофилии. Речь идет о 37-летнем Петре Д., который называет себя «наставником коучей и психологов».

Ранее бизнес-коуча Тлиашинову объявили в межгосударственный розыск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами