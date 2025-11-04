Пастор поблагодарил Путина за врученную ему награду

Пастор церкви адвентистов седьмого дня Олег Гончаров назвал врученную ему президентом России Владимиром Путиным медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени историческим событием для всех христиан-адвентистов в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Владимир Владимирович, сегодняшняя награда — историческое событие для всех христиан-адвентистов седьмого дня в России», — сказал он на церемонии вручения за укрепление единства РФ.

По его словам, впервые за почти 140 лет служения адвентистов в России глава государства удостоил представителя их церкви такой высокой награды. Гончаров подчеркнул, что медаль послужит стимулом для дальнейшего «служения ближнему в нашей стране».

Президент России вручил премии и госнаграды в Кремле в День народного единства. Премию за вклад в укрепление единства нации за 2023-2025 годы получил среди прочих Патриарх Кирилл. Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, в свою очередь, удостоились вдова писателя Наталия Солженицына, а также спецпредставитель по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Ранее Путин заявил о стремлении России к дружбе со всеми народами мира.