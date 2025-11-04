На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пастор поблагодарил Путина за врученную ему награду

Пастор Гончаров: вручение Путиным награды – историческое событие для адвентистов
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Пастор церкви адвентистов седьмого дня Олег Гончаров назвал врученную ему президентом России Владимиром Путиным медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени историческим событием для всех христиан-адвентистов в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Владимир Владимирович, сегодняшняя награда — историческое событие для всех христиан-адвентистов седьмого дня в России», — сказал он на церемонии вручения за укрепление единства РФ.

По его словам, впервые за почти 140 лет служения адвентистов в России глава государства удостоил представителя их церкви такой высокой награды. Гончаров подчеркнул, что медаль послужит стимулом для дальнейшего «служения ближнему в нашей стране».

Президент России вручил премии и госнаграды в Кремле в День народного единства. Премию за вклад в укрепление единства нации за 2023-2025 годы получил среди прочих Патриарх Кирилл. Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, в свою очередь, удостоились вдова писателя Наталия Солженицына, а также спецпредставитель по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Ранее Путин заявил о стремлении России к дружбе со всеми народами мира.

