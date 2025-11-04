Путин: Россия стремится к дружбе и сотрудничеству со всеми народами мира

Россия стремится к дружбе и сотрудничеству со всеми народами мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства нации, передает сайт Кремля.

«Несмотря на все сложности, проблемы и трагедии сегодняшнего дня... от нас, из России, будут исходить именно такие [объединяющие страны] импульсы, потому что мы стремимся к дружбе, сотрудничеству со всеми, не только с соседними, но и со всеми народами на земле», — сказал глава государства.

В ходе церемонии Путин также заявил, что граждане России защищают суверенитет, честь и достоинство родной страны мирным и ратным трудом. Президент отметил, что сплоченность народа позволила укрепить государственные устои, отстоять право держаться собственных корней и нравственных опор.

4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник установили в честь освобождения Москвы от польско-литовских интервентов в 1612 году. Почему тема единения звучит особенно громко именно сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали одно решение Путина, которое сделает мир стабильнее.