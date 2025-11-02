На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Квартиру лишенного гражданства РФ блогера Subo продадут из-за долгов

Mash: квартиру блогера Subo в Подмосковье арестовали из-за долгов перед ФНС
subo_m/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Квартиру блогера Subo (настоящее имя — Субхан Мамедов) в подмосковном Одинцово арестовали из-за долгов перед налоговой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров стоимостью 10 млн рублей конфискуют и продадут, чтобы погасить часть долга в 91 млн рублей. Уточняется, что недвижимость блогер брал в ипотеку еще в 2018 году. Кредит он выплатил и не появляется в своей квартире с февраля этого года.

В Mash уточнили, что в том же месяце Subo лишился гражданства РФ, указав при оформлении паспорта фейковые данные. После чего он спешно переехал в ОАЭ, так как находится в розыске за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Журналисты выяснили, что после переезда блогер зарабатывает при помощи стримов (один стрим ему приносит около 100 тысяч рублей) и получает до $100 тысяч в месяц с рекламы.

В июле Telegram-канал 112 сообщал, что против блогера Subo возбудили уголовное дело из-за многомиллионных долгов. Следствие считает, что выручку от своей блогерской деятельности Мамедов получал на подставные счета. По данным канала, у мужчины накопилось свыше 50 млн долгов перед ФНС России и штрафов.

Позже отец и брат блогера частично возместили его долги перед ФНС, выплатив 9 млн рублей.

В феврале Мамедову запретили въезд в Россию на 70 лет из-за высмеивания полицейских. В мае ФНС арестовала счета блогера.

Ранее стало известно, какой срок грозит Subo.

