Родственники блогера Subo частично возместили его долги перед ФНС РФ

Отец и брат блогера из Азербайджана Subo (Субхана Мамедова) выплатили 9 млн рублей Федеральной налоговой службе РФ для покрытия его долга. Об этом рассказала РИА Новости старший помощник главы управления Следственного комитета РФ в Подмосковье Ольга Врадий.

28 июля блогеру были предъявлены обвинения в отмывании преступно нажитых доходов и уклонении от налогов. Такие же обвинения уже были выдвинуты в отношении его отца и брата. Сейчас Мамедов объявлен в международный розыск.

До этого сообщалось, что по этим статьям блогеру Subo грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствие утверждает, что Мамедов с братом и отцом создали схему уклонения от налогообложения, благодаря которой блогер не уплатил налоги на общую сумму 50 миллионов рублей. Также считается, что мужчины получили преступным путем около 10 миллионов рублей и купили на них автомобиль. На данный момент у певца также накопился долг по пеням и штрафам в размере 20 млн рублей.

Ранее Subo закрыли въезд в Россию на 70 лет из-за пранков над полицейскими.