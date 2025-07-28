На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Родственники блогера Subo частично возместили его долги перед ФНС РФ

СК: отец и брат блогера Subo выплатили 9 млн рублей ФНС для покрытия его долга
true
true
true
close
subo_m/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отец и брат блогера из Азербайджана Subo (Субхана Мамедова) выплатили 9 млн рублей Федеральной налоговой службе РФ для покрытия его долга. Об этом рассказала РИА Новости старший помощник главы управления Следственного комитета РФ в Подмосковье Ольга Врадий.

28 июля блогеру были предъявлены обвинения в отмывании преступно нажитых доходов и уклонении от налогов. Такие же обвинения уже были выдвинуты в отношении его отца и брата. Сейчас Мамедов объявлен в международный розыск.

До этого сообщалось, что по этим статьям блогеру Subo грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствие утверждает, что Мамедов с братом и отцом создали схему уклонения от налогообложения, благодаря которой блогер не уплатил налоги на общую сумму 50 миллионов рублей. Также считается, что мужчины получили преступным путем около 10 миллионов рублей и купили на них автомобиль. На данный момент у певца также накопился долг по пеням и штрафам в размере 20 млн рублей.

Ранее Subo закрыли въезд в Россию на 70 лет из-за пранков над полицейскими.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами