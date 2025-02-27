Пранкеру Subo закрыли въезд в Россию на 70 лет

Shot: блогеру Мамедову закрыли въезд в Россию на 70 лет из-за пранков над полицейскими

Блогеру-миллионнику Subo (настоящее имя Субхан Мамедов Мурад Оглы) закрыли въезд в Россию на 70 лет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Поводом для этой меры, как и для лишения гражданства РФ, стали ролики — пранки над сотрудниками полиции и военными. Их содержание не уточняется.

26-летний Subo получил в сети известность как пранкер — он снимал провокационные ролики с прохожими. После рекламировал «криптоинвесторов», а недавно провел среди подписчиков конкурс, по результатам которого обещал победителю 7% доли в его бургерной. Однако, как сообщают СМИ, победитель ничего не получил.

В результате проверки выяснилось: при подаче документов на российское гражданство Мамедов указал ложные сведения. Теперь у него осталось только гражданство Азербайджана.

Ранее у Насти Ивлеевой отсудили полтора миллиона за просрочку в энергетиках.