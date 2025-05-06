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ФНС арестовала счета лишенного гражданства РФ блогера SUBO

Mash: ФНС арестовала счета блогера SUBO, которому в феврале запретили въезд в РФ
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subo_m/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета блогера-миллионника и певца SUBO (он же — Субхан Мамедов). Об этом сообщает Mash.

Как сообщает Telegram-канал, налоговая заморозила счета инфлюенсера, который на данный момент находится на Ближнем Востоке, в трех банках. Остальные детали неизвестны.

В феврале 2025 года Мамедова лишили гражданства России и запретили въезд в страну на 70 лет из-за пранков. По данным СМИ, блогер предоставил ложные сведения о себе при подаче документов. Он также выкладывал в соцсетях ролики в форме сотрудников полиции, в которых пытался спровоцировать российских стражей правопорядка.

Субхан Мамедов родился в Москве, а стал известен в сети благодаря выпуску пранков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и на YouTube. Он также выпустил несколько треков — DMZ, «Ты знай» и других, — и выкладывал ролики, посвященные автомобильной тематике. В своих соцсетях мужчина демонстрировал роскошный образ жизни. СМИ предполагают, что сейчас SUBO проживает в ОАЭ.

Недавно сообщалось, что у Гузеевой обнаружили долг перед налоговой более миллиона рублей. На ИНН телеведущей числится долг перед налоговой в 1 млн 51 тыс. 113 рублей.

Ранее сообщалось, что Тимати грозит штраф за нарушение ПДД.

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