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Блогеру Subo грозит до 10 лет лишения свободы

ТАСС: блогера Subo могут посадить в тюрьму на срок до 10 лет
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subo_m/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогера и певца Subo (Субхан Мамедов – настоящее имя) могут лишить свободы на срок до 10 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Subo обвиняют по ч. 2 ст. 198 УК РФ (Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов), а также ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Первая статья предусматривает штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет либо лишение свободы. По второй статье предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет и штраф в размере до миллиона рублей.

Следствие утверждает, что Мамедов с братом и отцом создали схему уклонения от налогообложения. Блогер не уплатил налоги общей суммой 50 миллионов рублей. Мужчины получили преступным путем около 10 миллионов рублей и купили на них автомобиль. На данный момент у певца также накопился долг по пеням и штрафам в размере 20 млн рублей.

Ранее блогера Subo объявили в розыск после возбуждения уголовного дела.

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