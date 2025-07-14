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На лишенного гражданства РФ пранкера Subo завели дело о неуплате налогов

112: на пранкера Subo завели уголовное дело в РФ из-за многомиллионных долгов
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subo_m/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На пранкера Subo (Субхана Мамедова) завели уголовное дело в РФ из-за многомиллионных долгов. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Следствие считает, что выручку от своей блогерской деятельности Мамедов получал на подставные счета. По данным канала, у мужчины накопилось свыше 50 млн долгов перед Федеральной налоговой службой России и штрафов.

В феврале 2025 года Мамедову запретили въезд в РФ на 70 лет из-за высмеивания полицейских. Также он был лишен гражданства РФ из-за предоставления ложных сведений о себе. Блогер также является гражданином Азербайджана.

26-летний Subo получил в сети известность как пранкер — он снимал провокационные ролики с прохожими. После рекламировал «криптоинвесторов», а недавно провел среди подписчиков конкурс, по результатам которого обещал победителю 7% доли в его бургерной. Мужчина активно размещал в своих роликах и стримах рекламу онлайн-казино и ставок на спорт.

В мае 2025 года ФНС арестовала счета блогера.

Ранее блогер Варламов выиграл дело о займе в российском суде.

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