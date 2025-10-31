Росавиация: в аэропорту Тамбова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Тамбова ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в 22:35 мск.

Кореняко уточнил, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. При этом представитель Росавиации не назвал конкретную причину приостановки работы воздушной гавани.

До этого временные ограничения ввели в аэропорту Краснодара.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

