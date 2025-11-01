В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.
Кореняко подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Однако представитель ведомства не назвал конкретную причину приостановки работы воздушной гавани.
Незадолго до этого временные ограничения ввели в аэропорту Тамбова.
План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.
