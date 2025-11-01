На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Пензы, Саратова и Самары ввели ограничения на полеты
true
true
true
close
PalSand/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения введены в аэропортах Пензы, Саратова и Самары. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Пенза, Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Кореняко подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Однако представитель ведомства не назвал конкретную причину приостановки работы воздушных гаваней.

Незадолго до этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе ввели план «Ковер».

В ночь на 1 ноября временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Тамбова и Калуги.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее представитель Росавиации застрял в самолете на несколько часов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами