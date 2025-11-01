В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Пензы, Саратова и Самары ввели ограничения на полеты

Временные ограничения введены в аэропортах Пензы, Саратова и Самары. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Пенза, Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Кореняко подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Однако представитель ведомства не назвал конкретную причину приостановки работы воздушных гаваней.

Незадолго до этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе ввели план «Ковер».

В ночь на 1 ноября временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Тамбова и Калуги.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее представитель Росавиации застрял в самолете на несколько часов.