На продюсера Саши Митрошиной написали заявление в СК

На продюсера блогерши Саши Митрошиной, певицу и блогершу Нелли Армани (настоящее имя Нелли Оганесян) написали заявление в СК РФ. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала юрист Анна Фролова.

По мнению Фроловой, из-за действий Оганесян могла пострадать десятки человек.

«Мы с одной из пострадавших встретили Оганесян в Москве, сообщили ей, что уже написали заявление на нее в Следственный комитет РФ. За то, что делает она, по нашему мнению, посадили Аяза Шабутдинова, Александру Митрошину, Елену Блиновскую», — считает юрист.

Фролова указала на то, что некоторые из пострадавших от действий Нелли Армани взяли миллионные кредиты для того, чтобы расплатиться с блогершей. Юрист считает, что женщина «продает воздух», и ее действия не отличаются от действий телефонных мошенников.

Юрист отметила, что, Оганесян улетела в США. Она считает, что деятельности девушки может заинтересовать СК, поскольку глава ведомства Александр Бастрыкин недавно распорядился проверить деятельность всех российских инфоблогеров.

7 марта Митрошину задержали в Сочи. Ей грозит до 7 лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Митрошина легализовала средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, путем оплаты по договору долевого участия, «замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

Ранее суд посчитал, что Митрошина может заниматься бизнесом через доверенное лицо.