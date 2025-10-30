На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию

Зеленский подписал закон о продлении военного положения до 3 февраля
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране на очередной 90-дневный срок, до 3 февраля 2026 года. Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале украинского парламента.

«Владимир Зеленский подписал законы, которыми военное положение и всеобщая мобилизация продлены на 90 дней с 5 ноября 2025 года», — говорится в сообщении.

21 октября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о том, что украинский парламент поддержал инициативу о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на территории Украины на три месяца.

15 июля Верховная рада Украины проголосовала за продление военного положения и мобилизации в стране на 90 дней — до 5 ноября текущего года. Сообщалось, что за проголосовали 320 депутатов, против — один.

Режим военного положения был введен на Украине 24 февраля 2022 года. Днем позже президент Зеленский подписал указ о начале всеобщей мобилизации.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о заморозке долгов жителям регионов с военным положением.

