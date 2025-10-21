Верховная рада одобрила законы о продлении военного положения и мобилизации

Верховная рада Украины одобрила проекты законов о продлении военного положения и мобилизации в стране с 5 ноября на 90 дней, то есть до 3 февраля следующего года. Об этом сообщает ТАСС.

Документы для вступления в силу должны подписать спикер Рады Руслан Стефанчук и президент Украины Владимир Зеленский.

Режимы военного положения и мобилизации продлеваются на Украине уже в 17-й раз. В связи с военным положением в стране не проводятся президентские, парламентские и местные выборы.

До этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что выезд мужчин за границу будет полностью открыт на Украине не сразу после завершения конфликта, а после короткого переходного периода. На вопрос, полностью ли будут открыты границы, он ответил, что «скорее да».

15 июля Верховная рада Украины проголосовала за продление военного положения и мобилизации в стране на 90 дней — до 5 ноября текущего года. Сообщалось, что за проголосовали 320 депутатов, против — один.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за отмену выборов в органы местной власти.