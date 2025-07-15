На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине на 90 дней

Рада проголосовала за продление до 5 ноября военного положения на Украине
true
true
true
close
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 5 ноября. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

За проголосовали 320 депутатов, против — один.

4 июня депутаты Рады приняли в первом чтении законопроект о возможности добровольной мобилизации мужчин старше 60 лет. Если документ вступит в силу, такие граждане получат право на год подписывать контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ). При этом для возрастных военнослужащих будет действовать испытательный срок в течение двух месяцев, за время которого они смогут расторгнуть контракт.

За день до этого украинские парламентарии приняли в первом чтении законопроект, предполагающий создание в стране должности военного омбудсмена. В его обязанности будет входить рассмотрение жалоб, проведение проверок и участие в процессе устранения каких-либо нарушений. Всего «за» реализацию инициативы проголосовали 287 депутатов.

Ранее в Верховной раде призвали усилить мобилизацию из-за больших потерь на фронте.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами