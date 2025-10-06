На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что жители прифронтовых регионов никому ничего не должны

В Госдуму внесен законопроект о заморозке долгов жителям регионов с военным положением
Владимир Федоренко/РИА Новости

В нижнюю палату парламента внесен законопроект о «заморозке» взыскания долгов на территориях, где объявлено военное положение или режим КТО. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов. По его словам, жители прифронтовых регионов никому ничего не должны.

«Внесенный в понедельник законопроект затрагивает семь регионов — новые и приграничные, те, где введено или военное положение, или проводится контртеррористическая операция (КТО). Кто попадает под закон? Жители этих территорий, которые накопили задолженности и не могут их обслуживать и в отношении которых Федеральная служба судебных приставов (ФССП) уже открыла исполнительное производство», — пояснил Чижов.

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях объявлено военное положение, многие жители этих регионов понесли из-за боев большой ущерб, их дома и хозяйства частично или полностью уничтожены, отметил депутат.

«Огромные убытки также понесли и жители приграничья, в которых действует режим КТО. Это Курская, Белгородская и Брянская области. Такие россияне, которых разорили атаки ВСУ, по понятным причинам не могут обслуживать свои кредиты. Законопроект наделяет судебных приставов правом не взыскивать задолженность, замораживать исполнительное производство, — до отмены КТО или завершения СВО. Лично я считаю, что жители прифронтовых регионов теперь вообще никому ничего не должны», — отметил Чижов.

В Госдуму 6 октября был внесен законопроект о поддержке граждан, проживающих в границах территорий, где введено военное положение или режим контртеррористической операции, и имеющих задолженности, по которым открыты исполнительные производства.

Ранее в Госдуме предложили провести кредитную амнистию для ряда граждан.

